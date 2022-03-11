Смородская назвала фаворита матча «Локомотив» — ЦСКА

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что железнодорожники вряд ли смогут переиграть столичный ЦСКА в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
Смородская назвала фаворита матча «Локомотив» — ЦСКА
  • РИА Новости

«Я в «Локомотив» не верю вообще. Думаю, проиграют ЦСКА», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

Она также назвала работу руководства «Локомотива» безобразной из-за того, что менеджмент клуба не смог договориться с Валерием Карпиным о том, чтобы он возглавил команду.

Встреча «Локомотив» — ЦСКА пройдёт на поле стадиона «РЖД Арена» 12 марта. Игра начнётся в 19:00 мск.

ЦСКА (36 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Локомотив» (31) идёт на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Лоськов будет исполнять обязанности главного тренера «Локомотива» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

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