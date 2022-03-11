Вандерсон перешёл из «Краснодара» в «Интернасьональ»

Бразильский полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Вандерсон перешёл в «Интернасьональ».

«Интернасьонал» взял 27-летного футболиста в аренду до 31 декабря 2022 года. Клуб из Порто Алегри может выкупить его трансфер, сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Вандерсон перешёл в «Краснодар» летом 2017 года. Его контракт с клубом действует до июня 2024-го.

Ранее «Краснодар» покинули Реми Кабелла и Виктор Классон.

«Краснодар» в матче 21-го тура сыграет на выезде со «Спартаком».

«Спартак» (26 очков) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (32) — на пятом месте.

Ранее Зелимхан Бакаев заявил, что «Спартак» может поплатиться из-за недооценки «Краснодара».