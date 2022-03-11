Салихова: хочется забыть Газизова навсегда

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала отказ уфимского суда в удовлетворении требования Шамиля Газизова о его восстановлении в должности генерального директора красно-белых.

«Рады этому решению, но сейчас мысли заняты другим — работаем конструктивно над тем, как сохранить клуб. А о Газизове хочется забыть навсегда», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Напомним, суд отказал бывшему генеральному директору «Спартака» Газизову в удовлетворении всех его требований.

С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака». После этого он вернулся в футбольный клуб «Уфа».

В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.

Ранее Салихова раскритиковала возможные изменения в Российской премьер-лиге.