Тренер «Тоттенхэма» Конте высказался о ситуации в «Челси» из-за санкций против Абрамовича

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о ситуации в «Челси» из-за решения правительства Великобритании ввести санкции в отношении владельца синих Романа Абрамовича.

«Это нелегко, это нелегко. Честно говоря, жаль, потому что я был тренером в этом клубе, в «Челси», я наслаждался двумя сезонами. Кроме того, я выиграл два титула с этим клубом. Жаль слышать об этой ситуации, это непросто для игроков, это непросто для Томаса Тухеля, для болельщиков, для всей среды, для окружения «Челси», — цитирует Конте Sky Sports.

Он также выразил надежду на скорое разрешение ситуации между Россией и Украиной и на мирное решение конфликта.

«Надеюсь на лучшее для этого клуба, потому что я работал там, я наслаждался двумя сезонами. Конечно, я люблю эту команду, клуб, в котором я работал в прошлом. Не каждую команду, в которой я работал в прошлом, я люблю, но я надеюсь на лучшее для них», — добавил Конте.

Напомним, Абрамович был введён Великобританией в санкционный список, из-за чего активы российского бизнесмена в стране будут заморожены.

Абрамович передал управление над «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда и выразил намерение продать клуб.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что несколько игроков «Челси» могут покинуть клуб из-за санкций в отношении Абрамовича.