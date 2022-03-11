Гол Барбашёва и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Рейнджерс» в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счётом 6:2.

В составе хозяев дубль оформил Роберт Томас, также шайбы забросили россиянин Иван Барбашёв, Райан О'Райлли, Джейк Уолман и Дэвид Перрон. Другой российский форвард «Блюз» — Владимир Тарасенко — сделал одну результативную передачу.

У гостей отличились Райан Строум и К'Андре Миллер. Российский голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин и форвард Артемий Панарин отметились ассистами.

Шестёркин также совершил 13 сейвов, а его коллега по амплуа и одноклубник Александр Георгиев 16 раз спас свою команду.

«Сент-Луис» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс» находится на шестой строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что шайба Кирилла Капризова помогла «Миннесота Уайлд» обыграть «Детройт Ред Уингз» в матче НХЛ.