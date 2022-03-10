Хиддинк высказался о решении ФИФА отстранить сборную России от стыков ЧМ-2022

Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о запрете российским клубам и сборным участвовать в международных турнирах.

«Футбол сегодня не так важен — все больше обеспокоены политической обстановкой», — цитирует Хиддинка «Чемпионат».

По словам специалиста, конкуренция в спорте основана на дружбе и уважении, однако в политике данные условия не соблюдаются.

Напомним, что в связи с санкциями ФИФА и УЕФА сборная России не примет участия в полуфинальном матче стыкового турнира ЧМ-2022 с Польшей. Польская сборная вышла в финал стыков без борьбы.

Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал отстранение сборной России от ЧМ-2022 в Катаре.