Хиддинк высказался о решении ФИФА отстранить сборную России от стыков ЧМ-2022
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«Футбол сегодня не так важен — все больше обеспокоены политической обстановкой», — цитирует Хиддинка «Чемпионат».
По словам специалиста, конкуренция в спорте основана на дружбе и уважении, однако в политике данные условия не соблюдаются.
Напомним, что в связи с санкциями ФИФА и УЕФА сборная России не примет участия в полуфинальном матче стыкового турнира ЧМ-2022 с Польшей. Польская сборная вышла в финал стыков без борьбы.
Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал отстранение сборной России от ЧМ-2022 в Катаре.