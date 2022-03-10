«РБ Спорт»: «Ростов» приостанавливает контракты с пятью легионерами

Футбольный клуб «Ростов» приостанавливает действие контрактов с пятью иностранными игроками.

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Свои контракты с клубом приостановят Баштуш, Деннис Хаджикадунич, Магнус Кнудсен, Армин Гигович и Понтус Алмквист.

Отмечается, что футболисты обратились к руководству клуба с просьбой приостановить их соглашения из-за ситуации в мире. «Ростов» пошёл на встречу игрокам.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее Селюк заявил, что ПСЖ уступил «Реалу» в Лиге чемпионов из-за понтов Доннаруммы.