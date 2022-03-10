Селюк заявил, что ПСЖ уступил «Реалу» в Лиге чемпионов из-за понтов Доннаруммы

Известный агент Дмитрий Селюк поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Пари Сен-Жермен» (1:3).

«ПСЖ мог спокойно доводить дело до победы. Однако Доннарумма сломал игру. Итальянец действительно сильно подвёл команду. Ведь до первого мяча Бензема у «Реала» по большому счёту шансов-то не было. Доннарумма порой любит играть на публику, понтоваться», — цитирует Селюка «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что все сразу согласились со взятием ворот, хотя Карим Бензема подталкивал Джанлуиджи Доннарумму. По мнению агента, это ситуация не умаляет ошибки вратаря, потому что он начал водиться в своей штрафной.

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл «Реалу» со счётом 1:3 и вылетел из турнира. Общий счёт — 3:2 в пользу мадридцев.

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