Селюк заявил, что ПСЖ уступил «Реалу» в Лиге чемпионов из-за понтов Доннаруммы
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«ПСЖ мог спокойно доводить дело до победы. Однако Доннарумма сломал игру. Итальянец действительно сильно подвёл команду. Ведь до первого мяча Бензема у «Реала» по большому счёту шансов-то не было. Доннарумма порой любит играть на публику, понтоваться», — цитирует Селюка «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что все сразу согласились со взятием ворот, хотя Карим Бензема подталкивал Джанлуиджи Доннарумму. По мнению агента, это ситуация не умаляет ошибки вратаря, потому что он начал водиться в своей штрафной.
Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл «Реалу» со счётом 1:3 и вылетел из турнира. Общий счёт — 3:2 в пользу мадридцев.
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