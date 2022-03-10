В «Химках» отреагировали на решение КДК не засчитывать техническое поражение «Локомотиву»

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков отреагировал на решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) не засчитывать техническое поражение московскому «Локомотиву» по итогам матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы не понимаем, почему наш запрос не был удовлетворён. Ждём мотивировочную часть. Наши доводы говорят о том, что Кухта не имел права принимать участие в матче с «Химками». Всё было занесено в электронную систему ФИФА, и Чешская федерация футбола уведомляла РФС о том, что Кухта имеет дисквалификацию», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

В составе «Локомотива» появился Ян Кухта, перешедший в зимнее трансферное окно из пражской «Славии». В последней игре за чешскую команду футболист получил красную карточку и был отстранён на один матч.

В матче с «Химками» он забил победный гол за «Локомотив».

Ранее Генич заявил, что первый гол мадридского «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен» был забит с нарушением правил (3:1).