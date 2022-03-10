Генич: будем откровенны, первый гол «Реала» нельзя было засчитывать

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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что первый гол мадридского «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен» был забит с нарушением правил (3:1).
Генич: будем откровенны, первый гол «Реала» нельзя было засчитывать
  • AP

«Будем откровенны, этот гол нельзя было засчитывать. Да, была ошибка Доннаруммы, где-то ПСЖ чувствовал себя слишком уютно, но Бензема играл откровенно в тело, а не в мяч — и нарушил правила. Почему не вмешался VAR, для меня большая загадка», — цитирует Генича «Матч ТВ»

Он также оправдал действия президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи, который агрессивно вёл себя в подтрибунном помещении и пытался пробраться в судейскую комнату. Главный рефери встречи Данни Маккели написал рапорт об этом инциденте в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл «Реалу» со счётом 1:3 и вылетел из турнира. Общий счёт — 3:2 в пользу мадридцев.

Ранее Каррагер назвал позором игру футболистов ПСЖ после второго пропущенного мяча от «Реала».

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