Каррагер назвал позором игру футболистов ПСЖ после второго пропущенного мяча от «Реала»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал футболистов «Пари Сен-Жермен» после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА от мадридского «Реала» (1:3).

«Это позор. 11 секунд. Даже команда U-15 такого бы не допустила. Игроки на таком уровне должны быть в состоянии держать удар и бороться», — цитирует Каррагера RMC Sport.

Третий гол «Реала» был забит спустя 11 секунд после второго забитого мяча.

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл «Реалу» со счётом 1:3 и вылетел с турнира. Общий счёт — 3:2 в пользу мадридцев.

Ранее Цорн заявил, что никто из футболистов не высказывает желания покинуть «Локомотив».