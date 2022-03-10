Цорн: никто из футболистов не высказывает желания покинуть «Локомотив»

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что никто из игроков не планирует расторгать контракт с командой.

«Сейчас команда в полном составе готовится к важной игре с ЦСКА. Никто из футболистов не высказывает желания покинуть «Локомотив», — цитирует Цорна ТАСС.

Он добавил, что команда ищет варианты для продолжения карьеры защитника Пабло, который покинул Россию.

В заявке «Локомотива» на сезон-2021/22 числятся восемь легионеров. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 19 матчах.

Ранее Иванов был назначен главным арбитром в матче «Локомотив» — ЦСКА.