КДК РФС отклонил просьбу «Химок» засчитать «Локомотиву» техническое поражение

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не удовлетворил протест подмосковных «Химок» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» (2:3).
КДК РФС отклонил просьбу «Химок» засчитать «Локомотиву» техническое поражение
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«КДК прошёл. Нам отказали в требованиях. Ждём мотивировочную часть, чтобы принять решение: пойдём ли в апелляционный комитет», — цитирует член наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова «Чемпионат».

В составе «Локомотива» появился Ян Кухта, перешедший в зимнее трансферное окно из пражской «Славии». В последней игре за чешскую команду футболист получил красную карточку и был отстранён на один матч.

В матче с «Химками» он забил победный гол за «Локомотив».

Ранее в «Химках» сообщили, что Жирков вернётся в общую группу через неделю.

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