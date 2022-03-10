КДК РФС отклонил просьбу «Химок» засчитать «Локомотиву» техническое поражение
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«КДК прошёл. Нам отказали в требованиях. Ждём мотивировочную часть, чтобы принять решение: пойдём ли в апелляционный комитет», — цитирует член наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова «Чемпионат».
В составе «Локомотива» появился Ян Кухта, перешедший в зимнее трансферное окно из пражской «Славии». В последней игре за чешскую команду футболист получил красную карточку и был отстранён на один матч.
В матче с «Химками» он забил победный гол за «Локомотив».
Ранее в «Химках» сообщили, что Жирков вернётся в общую группу через неделю.