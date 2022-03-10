В «Химках» сообщили, что Жирков вернётся в общую группу через неделю

Стали известны сроки восстановления защитника подмосковных «Химок» Юрия Жиркова.

«По оценке медицинского штаба, Юрий вернётся в общую группу через неделю. Он получил небольшое растяжение. Структура мышц не повреждена», — сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

Футболист получил травму в матче 20-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом» (2:3). Он вынужденно покинул поле в первом тайме.

Следующий матч «Химки» проведут на своём поле с «Сочи». Встреча пройдёт 13 марта.

Ранее Каррагер назвал позором игру футболистов ПСЖ после второго пропущенного мяча от «Реала».