«РБ Спорт»: Карпин 14 марта объявит состав сборной России

Стало известно, когда главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявит состав национальной команды.

По информации «РБ Спорт», 14 марта наставник назовёт футболистов, которые проведут сбор с 21 по 27 марта в Москве. Отмечается, что 26 марта подопечные Карпина могут сыграть с молодёжной сборной России.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года. Таким образом, команда не выступит в финальной части турнира в Катаре.

Ранее Каррагер назвал позором игру футболистов ПСЖ после второго пропущенного мяча от «Реала».