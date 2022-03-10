Тарасова и Морозов пока не определились с продолжением карьеры

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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, высказался об их будущем.
Тарасова и Морозов пока не определились с продолжением карьеры
  • РИА Новости

«Сейчас непонятно. Очень большую роль в решении будет играть ситуация в мире, непонятно, где будем выступать. Но всё равно готовимся к Кубку Первого канала, только после него будем думать», — приводит слова Морозова «БИЗНЕС Online».

Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль в парном катании на Олимпиаде в Пекине. Они уступили только дуэту из Китая Суй Вэньцзин — Хань Цун.

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