Тарасова и Морозов пока не определились с продолжением карьеры
- РИА Новости
«Сейчас непонятно. Очень большую роль в решении будет играть ситуация в мире, непонятно, где будем выступать. Но всё равно готовимся к Кубку Первого канала, только после него будем думать», — приводит слова Морозова «БИЗНЕС Online».
Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль в парном катании на Олимпиаде в Пекине. Они уступили только дуэту из Китая Суй Вэньцзин — Хань Цун.
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