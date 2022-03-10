Тарпищев: непонятно, из-за чего Джоковичу не дали играть

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на снятие серба Новака Джоковича с турниров серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами.
Тарпищев: непонятно, из-за чего Джоковичу не дали играть
  • AP

«Лучше было бы, если бы Джокович играл. Среди сильнейших должен побеждать сильнейший. Непонятно, из-за чего Новаку не дали играть. Что касается фаворитов в нижней половине сетки, то Индиан-Уэллс не основное соревнование в году», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Джокович не сыграет на предстоящих турнирах серии «Мастерс» из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 10 по 20 марта. Призовой фонд — $8 584 055. В составе России выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Российские спортсмены начнут участие в турнире со второго круга.

Ранее Зверев оценил своё наказание за неспортивное поведение на турнире в Акапулько.

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