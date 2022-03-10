Тарпищев: непонятно, из-за чего Джоковичу не дали играть
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«Лучше было бы, если бы Джокович играл. Среди сильнейших должен побеждать сильнейший. Непонятно, из-за чего Новаку не дали играть. Что касается фаворитов в нижней половине сетки, то Индиан-Уэллс не основное соревнование в году», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
Джокович не сыграет на предстоящих турнирах серии «Мастерс» из-за отсутствия прививки от коронавируса.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 10 по 20 марта. Призовой фонд — $8 584 055. В составе России выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Российские спортсмены начнут участие в турнире со второго круга.
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