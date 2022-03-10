Кавазашвили: у легионеров «Краснодара» просто нет яиц, они слабаки
- РИА Новости
«Галицкий тратит очень много денег на развитие «Краснодара». Его немного жаль, потому что никак не удаётся получить хороший результат на финише. Легионеры составляли основу, игра была завязана на них. У иностранных друзей «Краснодара» просто нет яиц. Они поступили как слабаки», — цитирует Кавазашвили Sport24.
Напомним, что краснодарский клуб отпустил всех своих легионеров, сохранив с ними контракты. Клуб также покинул главный тренер команды Даниэль Фарке. При этом некоторые из иностранцев решили воспользоваться новым правилом Международной федерации футбола (ФИФА) и расторгнуть контракт с «Краснодаром».
ФИФА разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.
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