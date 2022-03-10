Кавазашвили: у легионеров «Краснодара» просто нет яиц, они слабаки

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на решения легионеров «Краснодара» расторгнуть контракты с клубом.

«Галицкий тратит очень много денег на развитие «Краснодара». Его немного жаль, потому что никак не удаётся получить хороший результат на финише. Легионеры составляли основу, игра была завязана на них. У иностранных друзей «Краснодара» просто нет яиц. Они поступили как слабаки», — цитирует Кавазашвили Sport24.

Напомним, что краснодарский клуб отпустил всех своих легионеров, сохранив с ними контракты. Клуб также покинул главный тренер команды Даниэль Фарке. При этом некоторые из иностранцев решили воспользоваться новым правилом Международной федерации футбола (ФИФА) и расторгнуть контракт с «Краснодаром».

ФИФА разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

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