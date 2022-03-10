Мбаппе обогнал Ибрагимовича и стал вторым бомбардиром в истории ПСЖ

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Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отметился голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (1:3).
Мбаппе обогнал Ибрагимовича и стал вторым бомбардиром в истории ПСЖ
  • AP

Благодаря забитому мячу француз обошёл Златана Ибрагимовича и стал вторым лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. На счету у Мбаппе теперь 157 голов за клуб. Лидером является Эдинсон Кавани, забивший за ПСЖ 200 мячей.

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл «Реалу» со счётом 1:3 и вылетел с турнира. Общий счёт — 3:2 в пользу мадридцев.

Ранее судья написал рапорт в УЕФА из-за агрессивного поведения президента ПСЖ.

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