GEF открыл дисциплинарное производство в отношении Куляка, который вышел на награждение с буквой Z
- © Wikimedia commons / Martin Rulsch
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу GEF.
«По официальному запросу Международной федерации гимнастики Фонд гимнастической этики открыл дисциплинарное производство в отношении спортивного гимнаста Ивана Куляка относительно его поведения на Кубке мира по гимнастике в Дохе и назначил коллегию дисциплинарной комиссии GEF», — говорится в заявлении.
Куляк завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях. Примечательно, что победу одержал украинец Илья Ковтун. На церемонию награждения россиянин вышел с буквой Z на груди. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира.
Россиянин выступал в нейтральном статусе. Напомним, FIG запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой федерации начиная с 7 марта.
Ранее в Госдуме Куляка назвали настоящим патриотом за выход на награждение с буквой Z на груди.