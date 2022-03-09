Овечкин о своём историческом достижении: такие числа — это всегда приятно

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о своём снайперском достижении в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Очевидно, что всегда приятно слышать такие вехи, цифры. Естественно, это большое дело. Как я всегда говорил, находиться в такой компании (в списке лучших снайперов. — RT) — это очень круто», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.

Он отметил, что в матче с «Калгари Флэймз» (5:4), в котором оформил дубль, надеялся забросить и третью шайбу, но не расстроен, так как уверен, что забьёт в следующей игре.

«Это приятный момент. Парни счастливы. Думаю, счастлива и вся организация, фанаты, моя семья. Это важный момент», — добавил Овечкин.

На счету Овечкина 766 голов в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с чехом Яромиром Ягром, который находится на третьем месте в списке лучших снайперов в истории. Также они теперь вместе являются лучшими европейскими снайперами в НХЛ.

Ранее российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отреагировал на достижение Овечкина.

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