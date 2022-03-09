Кузнецов об Овечкине: когда выйду на пенсию, осознаю, с кем я играл

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отреагировал на достижение партнёра по команде Александра Овечкина по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

По его мнению, 766-я шайба в карьере Овечкина является особенной.

«Это довольно большая веха — войти в тройку лучших в истории. Я, наверное, не так ценю, потому что он мой приятель, да? Когда выйду на пенсию, вероятно, посмотрю назад и осознаю, с кем я играл», — цитирует Кузнецова The Athletic.

Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (5:4) и теперь на его счету 766 шайб. По этому показателю он сравнялся с чехом Яромиром Ягром, который находится на третьем месте в списке лучших снайперов в истории.

Рекордсменом является канадец Уэйн Гретцки (894). На втором месте идёт его соотечественник Горди Хоу (801).

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил снайперский рекорд НХЛ среди европейцев.