Овечкин повторил снайперский рекорд НХЛ среди европейцев

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди европейских игроков.

36-летний форвард оформил дубль в матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (5:4).

Таким образом, на его счету 766 голов за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с чехом Яромиром Ягром. Теперь они оба являются самыми результативными снайперами из Европы в истории НХЛ.

При этом среди всех игроков по данному показателю они делят третье место. Рекордсменом является канадец Уэйн Гретцки (894). На втором месте идёт его соотечественник Горди Хоу (801).

Ранее тренер «Вашингтона» заявил, что рекорды Овечкина не отвлекают хоккеистов команды от игры.