Тренер «Вашингтона»: рекорды Овечкина не отвлекают хоккеистов команды от своей игры

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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался об очередном рекорде российского нападающего Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Тренер «Вашингтона»: рекорды Овечкина не отвлекают хоккеистов команды от своей игры
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«Я думал, Овечкин забросит и третью, он нашёл ритм. Здорово, что он оформил дубль. Уверен, что одноклубники очень рады за него, он это заслужил», — цитирует пресс-служба НХЛ тренера.

Лавиолетт добавил, что Овечкин в каждом матче идёт к новому рекорду, однако это не отвлекает внимание остальных хоккеистов.

36-летний форвард 9 марта записал на свой счёт дубль в матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (5:4) и сравнялся с чехом Яромиром Ягром по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин вышел на третье место в истории лиги. На счету хоккеиста — 766 голов.

Лидирует канадец Уэйн Гретцки (894). На втором месте идёт его соотечественник Горди Хоу (801).

Ранее сообщалось, что руководство клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» поддержало российских хоккеистов в свете сложившейся политической ситуации на Украине.

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