«Вашингтон» поддержал российских хоккеистов в свете сложной политической ситуации
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«Вашингтон» полностью поддерживает наших российских хоккеистов и их семьи за рубежом. Мы понимаем, что они оказались в трудной ситуации, и готовы предложить нашу помощь», — сообщает пресс-служба команды.
Вместе с тем в «Кэпиталз» выразили надежд на скорейшее мирное урегулирование ситуации между Россией и Украиной.
Напомним, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин 9 марта догнал Яромира Ягра и вышел на третье место в списке лучших снайперов НХЛ.
Ранее Овечкин прокомментировал выход на третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ.
Statement from the Washington Capitals: pic.twitter.com/oXp4OMYMCd— Washington Capitals (@Capitals) March 8, 2022