«Вашингтон» поддержал российских хоккеистов в свете сложной политической ситуации

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» выступило с заявлением по поводу ситуации на Украине.

«Вашингтон» полностью поддерживает наших российских хоккеистов и их семьи за рубежом. Мы понимаем, что они оказались в трудной ситуации, и готовы предложить нашу помощь», — сообщает пресс-служба команды.

Вместе с тем в «Кэпиталз» выразили надежд на скорейшее мирное урегулирование ситуации между Россией и Украиной.

Напомним, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин 9 марта догнал Яромира Ягра и вышел на третье место в списке лучших снайперов НХЛ.

Ранее Овечкин прокомментировал выход на третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ.