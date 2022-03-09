Гол Пакеты принёс «Лиону» победу над «Порту» в первом матче 1/8 финала ЛЕ

Французский «Лион» на выезде взял верх над португальским «Порту» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

Встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 59-й минуте забил Лукас Пакета, а ассистировал ему Мусса Дембеле. Причём засчитан гол был после использования VAR.

На 96-й минуте игрок «Порту» Шансель Мбемба сумел поразить ворота соперника, но арбитр в итоге отменил мяч, посмотрев видеоповтор.

Ответная игра состоится 17 марта в Лионе.

Ранее сообщалось, что «Бетис» уступил «Айнтрахту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.