Гол Пакеты принёс «Лиону» победу над «Порту» в первом матче 1/8 финала ЛЕ

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Французский «Лион» на выезде взял верх над португальским «Порту» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Гол Пакеты принёс «Лиону» победу над «Порту» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
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Встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 59-й минуте забил Лукас Пакета, а ассистировал ему Мусса Дембеле. Причём засчитан гол был после использования VAR.

На 96-й минуте игрок «Порту» Шансель Мбемба сумел поразить ворота соперника, но арбитр в итоге отменил мяч, посмотрев видеоповтор.

Ответная игра состоится 17 марта в Лионе.

Ранее сообщалось, что «Бетис» уступил «Айнтрахту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

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