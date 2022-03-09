«Бетис» уступил «Айнтрахту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
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Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 1:2.
Гости вышли вперёд на 14-й минуте благодаря голу Филипа Костича, на 30-й Набиль Фекир восстановил равенство, а через две минуты коллектив из Германии снова повёл — отличился Даити Камада.
На 52-й минуте игрок «Айнтрахта» Рафаэль Борре не реализовал пенальти.
Ответная игра состоится 17 марта во Франкфурте-на-Майне.
Ранее сообщалось, что дубль Жоао Феликса помог «Атлетико» обыграть «Бетис» в матче Примеры.