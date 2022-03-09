Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Трусова стала заслуженным мастером спорта России.

Об этом она объявила в своем Telegram-канале.

Напомним, что Анна Щербакова идеально выступила в короткой и произвольной программах на Олимпиаде в Пекине, несмотря на замену коньков в преддверии старта личного турнира. В сумме она набрала 255,95 балла и выиграла олимпийское золото.

Серебро завоевала Александра Трусова, которая впервые в истории исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе. Бронза досталась японке Каори Сакамото.

Ранее сообщалось, что Щербакова, Туктамышева и Кондратюк выступят в шоу «Влюблённые в фигурное катание».