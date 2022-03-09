Чарковский объяснил, как приостановка сотрудничества с Rossignol отразится на Большунове

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Генеральный менеджер сборной России по лыжным гонкам Юрий Чарковский рассказал, как приостановка сотрудничества с компанией Rossignol отразится на лидере национальной команды Александре Большунове.
Чарковский объяснил, как приостановка сотрудничества с Rossignol отразится на Большунове
  • Gettyimages.ru
  • © Ben Gabbe

«Думаю, Большунов и дальше будет бегать на лыжах компании Rossignol, потому что у него большой запас. Раз Rossignol прекратил сотрудничество, то дальнейшие контрактные обязательства Александр выполнять не обязан. В чём заключается сама приостановка сотрудничества? Не будут давать новые лыжи», — цитирует Чайковского «Чемпионат».

При этом он отметил, что трёхкратный олимпийский чемпион имеет очень хорошие отношения с сервисёрами и с самой фирмой Rossignol, из-за чего ему уже предоставили множество последних моделей хороших лыж, которых хватит на несколько сезонов.

«Поменять лыжи — это нереально. Полагаю, что вся ситуация прекратится и немного стабилизируется и всё восстановится», — добавил генменеджер.

Компания связалась с российским лыжником Александром Большуновым после того, как он опубликовал фотографию в Instagram в форме СССР. Rossignol заявил, что не поддерживает этот пост и прекращает сотрудничество с россиянами.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что пусть теперь Rossignol делает лыжи для неудачников.

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