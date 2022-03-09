Анфиса Резцова: пускай Rossignol делает лыжи для неудачников — Клебо и французов

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова отреагировала на решение французского производителя спортивной экипировки Rossignol прекратить сотрудничество с российскими спортсменами, в частности с Александром Большуновым.

«Для Саши ничего страшного не произошло. Они приостановили контракт из-за поста Большунова в социальной сети? Пускай они делают лыжи для неудачников: для Клебо, французов и остальных там. Эта никчёмная компания не достойна сотрудничать с нашим чемпионом Сан Санычем», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Компания связалась с российским лыжником Александром Большуновым после того, как он опубликовал фотографию в Instagram в форме СССР. Rossignol заявил, что не поддерживает этот пост и прекращает сотрудничество с россиянами.

Ранее Большунов заявил, что не будет смотреть Кубок мира по лыжным гонкам.