Почеттино: наши игроки и болельщики заслужили победу в Лиге чемпионов

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

«Главная задача — удержать преимущество, добытое в первом матче. Все наши игроки и болельщики заслужили победу в этом турнире. Но для начала постараемся выйти в четвертьфинал», — цитирует Почеттино сайт УЕФА.

Он также заявил, что его команда с уважением относится к «Реалу», который является самым титулованным клубом в истории Лиги чемпионов. При этом он отметил, что футболисты ПСЖ не боятся «королевского клуба».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» пройдёт 9 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Счёт первой встречи — 1:0 в пользу парижской команды.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует увеличить количество участников чемпионата Европы по футболу.