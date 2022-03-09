Почеттино: наши игроки и болельщики заслужили победу в Лиге чемпионов
- AP
- © Manu Fernandez
«Главная задача — удержать преимущество, добытое в первом матче. Все наши игроки и болельщики заслужили победу в этом турнире. Но для начала постараемся выйти в четвертьфинал», — цитирует Почеттино сайт УЕФА.
Он также заявил, что его команда с уважением относится к «Реалу», который является самым титулованным клубом в истории Лиги чемпионов. При этом он отметил, что футболисты ПСЖ не боятся «королевского клуба».
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» пройдёт 9 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Счёт первой встречи — 1:0 в пользу парижской команды.
Ранее сообщалось, что УЕФА планирует увеличить количество участников чемпионата Европы по футболу.