Рашфорд рискует потерять место в составе сборной Англии и пропустить ЧМ-2022

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Нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может потерять место в составе сборной Англии.
Рашфорд рискует потерять место в составе сборной Англии и пропустить ЧМ-2022
  • AP
  • © Jon Super

По информации ESPN, футболист с большой долей вероятности не будет вызван на товарищеский турнир сборных в марте. Отмечается, что главный тренер Гарет Саутгейт намерен приглашать игроков с постоянной игровой практикой в клубе.

Таким образом, Рашфорд рискует пропустить чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за пропусков товарищеских матчей в составе сборной Англии. 

Напомним, что сборная Англии отобралась на чемпионат мира, заняв первое место в отборочной группе.

Ранее сообщалось, что генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал об изменениях в сетке трансляций на спортивном канале.

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