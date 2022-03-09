Рашфорд рискует потерять место в составе сборной Англии и пропустить ЧМ-2022

Нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может потерять место в составе сборной Англии.

По информации ESPN, футболист с большой долей вероятности не будет вызван на товарищеский турнир сборных в марте. Отмечается, что главный тренер Гарет Саутгейт намерен приглашать игроков с постоянной игровой практикой в клубе.

Таким образом, Рашфорд рискует пропустить чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за пропусков товарищеских матчей в составе сборной Англии.

Напомним, что сборная Англии отобралась на чемпионат мира, заняв первое место в отборочной группе.

Ранее сообщалось, что генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал об изменениях в сетке трансляций на спортивном канале.