Рашфорд рискует потерять место в составе сборной Англии и пропустить ЧМ-2022
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По информации ESPN, футболист с большой долей вероятности не будет вызван на товарищеский турнир сборных в марте. Отмечается, что главный тренер Гарет Саутгейт намерен приглашать игроков с постоянной игровой практикой в клубе.
Таким образом, Рашфорд рискует пропустить чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за пропусков товарищеских матчей в составе сборной Англии.
Напомним, что сборная Англии отобралась на чемпионат мира, заняв первое место в отборочной группе.
Ранее сообщалось, что генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал об изменениях в сетке трансляций на спортивном канале.