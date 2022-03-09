«Краснодар» расторг контракт с Реми Кабеллой

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Футбольный клуб «Краснодар» и полузащитник Реми Кабелла расторгли контракт по взаимному согласию сторон.
«Краснодар» расторг контракт с Реми Кабеллой
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«ФК «Краснодар» благодарит Реми Кабеллу за игру и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится на официальном сайте.

2 марта «Краснодар» объявил об уходе с должности наставника Даниэля Фарке, который возглавил клуб в начале января. Клуб также отпустил всех своих иностранных игроков, сохранив контракты.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее Смолов рассказал, что Шварц его приятно удивил, после возвращения в «Динамо».

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