«Краснодар» расторг контракт с Реми Кабеллой

Футбольный клуб «Краснодар» и полузащитник Реми Кабелла расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

«ФК «Краснодар» благодарит Реми Кабеллу за игру и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится на официальном сайте.

2 марта «Краснодар» объявил об уходе с должности наставника Даниэля Фарке, который возглавил клуб в начале января. Клуб также отпустил всех своих иностранных игроков, сохранив контракты.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее Смолов рассказал, что Шварц его приятно удивил, после возвращения в «Динамо».