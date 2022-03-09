Смолов рассказал, что Шварц его приятно удивил, после возвращения в «Динамо»

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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о главном тренере команды Сандро Шварце.
Смолов рассказал, что Шварц его приятно удивил, после возвращения в «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Он меня удивил, приятно удивил. По трансляциям было видно, что он эмоционален в крайней степени. Но когда приехал на сборы и приступил к тренировкам, то убедился, с какой страстью он относится к работе и к футболу», — цитирует Смолова пресс-служба «Динамо».

31-летний форвард 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Его контракт с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления ещё на один сезон. Он выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год с перерывом на аренды. 

Ранее в Швеции заявили, что справедливо назначить Польше нового соперника после отстранения России от участия в стыковом матче ЧМ-2022.

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