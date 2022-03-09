В Швеции заявили, что справедливо назначить Польше нового соперника после отстранения России

Генеральный секретарь Шведского футбольного союза Хокан Шестранд прокомментировал отстранение сборной России от квалификации чемпионата мира по футболу 2022.

Об этом сообщается на официальном сайте Шведского футбольного союза.

«Мы думаем, что по-спортивному разумно и справедливо было бы назначить Польше нового соперника. Мы понимаем, что это сложная задача для ФИФА, но тем не менее должен соблюдаться принцип равных условий», — заявил Шестранд

Напомним, что ФИФА отстранила российскую сборную от участия в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши в связи с ситуацией между Украиной и Россией.

Ранее бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал решение ФИФА не допустить сборную России до стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.