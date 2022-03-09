В Швеции заявили, что справедливо назначить Польше нового соперника после отстранения России

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Генеральный секретарь Шведского футбольного союза Хокан Шестранд прокомментировал отстранение сборной России от квалификации чемпионата мира по футболу 2022.
В Швеции заявили, что справедливо назначить Польше нового соперника после отстранения России
  • Gettyimages.ru
  • © Tullio Puglia - FIFA

Об этом сообщается на официальном сайте Шведского футбольного союза. 

«Мы думаем, что по-спортивному разумно и справедливо было бы назначить Польше нового соперника. Мы понимаем, что это сложная задача для ФИФА, но тем не менее должен соблюдаться принцип равных условий», — заявил Шестранд

Напомним, что ФИФА отстранила российскую сборную от участия в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши в связи с ситуацией между Украиной и Россией.

Ранее бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал решение ФИФА не допустить сборную России до стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.

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