В Швеции заявили, что справедливо назначить Польше нового соперника после отстранения России
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Об этом сообщается на официальном сайте Шведского футбольного союза.
«Мы думаем, что по-спортивному разумно и справедливо было бы назначить Польше нового соперника. Мы понимаем, что это сложная задача для ФИФА, но тем не менее должен соблюдаться принцип равных условий», — заявил Шестранд
Напомним, что ФИФА отстранила российскую сборную от участия в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши в связи с ситуацией между Украиной и Россией.
Ранее бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал решение ФИФА не допустить сборную России до стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.