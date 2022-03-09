Адвокат Добровинский: говорят, взоры Абрамовича обращены на российский футбол

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Российский бизнесмен Роман Абрамович рассматривает возможность инвестиций в российский футбол.
Адвокат Добровинский: говорят, взоры Абрамовича обращены на российский футбол
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Hassenstein - UEFA

«Говорят, что его взоры обращены на российский футбол. Какой именно клуб? Есть слухи, но есть и адвокатская тайна», — заявил адвокат Добровинский в эфире «Матч ТВ».

2 марта российский бизнесмен Абрамович передал управление английским «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда. Он также заявил о намерении продать клуб.

Напомним, что Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выигрывала Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз побеждала в чемпионате и Кубке Англии, трижды становилась победителем Кубка Национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Ранее Хачатурянц сообщил, что вернётся в Россию 20 марта.

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