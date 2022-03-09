Тренер: у трековиков нет возможности выступать в нейтральном статусе за команды
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«Решение по отстранению российских команд — Marathon-Tula и «Газпром-Русвело» — несправедливое, а в других командах с возможностью заявиться от них на трек россиян пока нет, и, как мы понимаем, это маловероятно прямо сейчас», — цитирует тренера «Матч ТВ».
Он также дал понять, что Гран-при Москвы и Гран-при Санкт-Петербурга лишены международного статуса, федерация намерена провести эти соревнования. Ожидается, что в состязаниях примут участие белорусские спортсмены.
Международный союз велосипедистов (UCI) наложил 1 марта санкции на российских и белорусских велогонщиков.
Ранее сообщалось, что велогонщик Сиваков сменил российское гражданство на французское.