Тренер: у трековиков нет возможности выступать в нейтральном статусе за команды

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец сообщил, что у россиян в этой дисциплине нет возможности заявиться в нейтральном статусе за команды.

«Решение по отстранению российских команд — Marathon-Tula и «Газпром-Русвело» — несправедливое, а в других командах с возможностью заявиться от них на трек россиян пока нет, и, как мы понимаем, это маловероятно прямо сейчас», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Он также дал понять, что Гран-при Москвы и Гран-при Санкт-Петербурга лишены международного статуса, федерация намерена провести эти соревнования. Ожидается, что в состязаниях примут участие белорусские спортсмены.

Международный союз велосипедистов (UCI) наложил 1 марта санкции на российских и белорусских велогонщиков.

Ранее сообщалось, что велогонщик Сиваков сменил российское гражданство на французское.