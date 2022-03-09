Тренер: российские велосипедисты смогут выступать за профессиональные команды
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«У нас ситуация в этом плане такая, что за свои команды могут выступать те спортсмены, у которых есть профессиональный контракт. При этом мы не можем выступать на чемпионатах мира и Европы», — цитирует Крутилина «Матч ТВ».
Он также сообщил, что Антон Синцов находится в Европе, поскольку у него контракт с профессиональной командой. Он планирует выступить на этапах Кубка мира.
По словам тренера, в данной ситуации спортсмены будут ориентироваться прежде всего на российский календарь. Он напомнил, что ближайшие соревнования пройдут в марте в Архипо-Осиповке.
Международный союз велосипедистов (UCI) наложил 1 марта санкции на российских и белорусских велогонщиков.
Ранее сообщалось, что велогонщик Сиваков сменил российское гражданство на французское.