Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
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- © Derik Hamilton
36-летний форвард 9 марта записал на свой счёт дубль в матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (5:4) и сравнялся с чехом Яромиром Ягром.
Теперь на счету Овечкина — 766 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
Лидирует в списке снайперов канадец Уэйн Гретцки (894). На втором месте его соотечественник Горди Хоу (801).
Второй звездой дня признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Третьей — нападающий «Чикаго» Патрик Кейн.
Ранее Овечкин заявил, что не смог бы устанавливать рекорды без помощи партнёров по команде.