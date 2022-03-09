Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
  • AP
  • © Derik Hamilton

36-летний форвард 9 марта записал на свой счёт дубль в матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (5:4) и сравнялся с чехом Яромиром Ягром.

Теперь на счету Овечкина — 766 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Лидирует в списке снайперов канадец Уэйн Гретцки (894). На втором месте его соотечественник Горди Хоу (801).

Второй звездой дня признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Третьей — нападающий «Чикаго» Патрик Кейн.

Ранее Овечкин заявил, что не смог бы устанавливать рекорды без помощи партнёров по команде.

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