FINA по новому уставу сможет не допускать российских спортсменов к турнирам

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Бюро Международной федерации плавания (FINA) приняло новый устав, согласно которому организация может не допускать спортсменов из России до соревнований.
FINA по новому уставу сможет не допускать российских спортсменов к турнирам
  • Gettyimages.ru

Согласно новому уставу, FINA может не допустить российских спортсменов до соревнований, если их участие будет угрожать «безопасности других участников» или поставит «под угрозу срыва турнир».

Отмечается, что FINA выступает против полного отстранения россиян от соревнований под своей эгидой. Бюро допустило российских спортсменов до участия, но в нейтральном статусе.

Ранее CAS зарегистрировал апелляции РФС на решения ФИФА и УЕФА.

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