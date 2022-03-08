Экс-арбитр ФИФА Николаев назвал отъезд Перейры в Португалию проблемой

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев прокомментировал отъезд в Португалию главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Витора Перейры.
Экс-арбитр ФИФА Николаев назвал отъезд Перейры в Португалию проблемой
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Конечно, это проблема. Руководитель должен ездить на игры, смотреть многие матчи вживую. Мы видели пример предыдущего руководителя, который за многим следил дистанционно, когда началась пандемия. Конечно, должен быть руководитель, который должен работать с судьями от и до, а не дистанционно», — цитирует Николаева «Матч ТВ».

Португальский специалист заявил, что не собирается расторгать контракт с РФС. Он будет работать удалённо.

Напомним, Перейра возглавил департамент судейства РФС 23 сентября 2021 года. Соглашение с португальским специалистом рассчитано на два сезона. На этом посту Перейра сменил венгра Виктора Кашшаи. 

Ранее CAS зарегистрировал апелляции РФС на решения ФИФА и УЕФА.

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