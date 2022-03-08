Ротенберг: сейчас немного отдохнём и будем разбирать «Спартак»

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал выход команды во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где предстоит сыграть с московским «Спартаком».

«Мы отталкиваемся от фактической ситуации. Не думали о следующем сопернике, сегодня все мысли были об этой игре. Сейчас немного отдохнём и будем разбирать «Спартак», — цитирует Ротенберга сайт КХЛ.

В первом раунде СКА победил в серии минское «Динамо» со счётом 4-0. «Спартак» автоматически вышел в следующий раунд из-за отказа финского «Йокерита» продолжить участие в турнире.

Ранее Хартли отреагировал на поражение «Авангарда» в серии с «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ.