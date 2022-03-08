Daily Mail: cтыковой матч ЧМ-2022 Шотландия — Украина перенесён
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Официально о новой дате проведения матча будет объявлено в ближайшие два дня, сообщает Daily Mail.
Встреча должна была пройти 24 марта в Глазго (Шотландия), однако из-за ситуации на Украине было принято решение перенести матч.
Победитель противостояния Шотландия — Украина сыграет в финале с победителем пары Уэльс — Австрия.
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