Daily Mail: cтыковой матч ЧМ-2022 Шотландия — Украина перенесён

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Полуфинальный матч стыкового турнира чемпионата мира 2022 года по футболу Шотландия — Украина перенесён.
Daily Mail: cтыковой матч ЧМ-2022 Шотландия — Украина перенесён
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Официально о новой дате проведения матча будет объявлено в ближайшие два дня, сообщает Daily Mail.

Встреча должна была пройти 24 марта в Глазго (Шотландия), однако из-за ситуации на Украине было принято решение перенести матч.

Победитель противостояния Шотландия — Украина сыграет в финале с победителем пары Уэльс — Австрия.

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