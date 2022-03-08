Селюк: мои футболисты не собираются разрывать контракты с клубами

Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил о планах своих клиентов в свете решения Международной федерации футбола (ФИФА) по легионерам в России.

«Конате, Себаи, Лоуренс останутся. Мои футболисты не будут ничего приостанавливать. Ребята — африканцы, их не испугать. Они любят футбол и будут играть дальше», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ФИФА 7 марта установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.

Ранее в РФС прокомментировали заявление ФИФА о возможности легионеров расторгать контракты.