Селюк: мои футболисты не собираются разрывать контракты с клубами
- РИА Новости
«Конате, Себаи, Лоуренс останутся. Мои футболисты не будут ничего приостанавливать. Ребята — африканцы, их не испугать. Они любят футбол и будут играть дальше», — цитирует Селюка «РБ Спорт».
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
ФИФА 7 марта установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.
Ранее в РФС прокомментировали заявление ФИФА о возможности легионеров расторгать контракты.