Sport.es: «Барселона» заинтересована в трансфере игрока «Зенита» Сантоса

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос может продолжить карьеру в испанской «Барселоне».

Помимо 27-летнего футболиста среди кандидатов на позицию левого защитника рассматриваются Хосе Луис Гайя из испанской "Валенсии" и Алекс Гримальдо из португальской «Бенфики», сообщает Sport.es.

Сантос стал футболистом «Зенита» в 2019 году. Он перешел в российский клуб из немецкого «Гамбурга». В 99 матчах бразилец забил три мяча и сделал 18 голевых передач.

«Зенит» (44 очка) лидирует в чемпионате России.

Ранее генеральный директор подмосковных «Химок» Владимир Габулов сообщил, что шведский защитник Филип Дагерстол покинул расположение команды.