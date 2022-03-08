Sport.es: «Барселона» заинтересована в трансфере игрока «Зенита» Сантоса

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Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос может продолжить карьеру в испанской «Барселоне».
Sport.es: «Барселона» заинтересована в трансфере игрока «Зенита» Сантоса
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  • © Maksim Konstantinov

Помимо 27-летнего футболиста среди кандидатов на позицию левого защитника рассматриваются Хосе Луис Гайя из испанской "Валенсии" и Алекс Гримальдо из португальской «Бенфики», сообщает Sport.es.

Сантос стал футболистом «Зенита» в 2019 году. Он перешел в российский клуб из немецкого «Гамбурга». В 99 матчах бразилец забил три мяча и сделал 18 голевых передач.

«Зенит» (44 очка) лидирует в чемпионате России.

Ранее генеральный директор подмосковных «Химок» Владимир Габулов сообщил, что шведский защитник Филип Дагерстол покинул расположение команды.

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