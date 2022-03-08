Шведский защитник «Химок» Дагерстол покинул расположение клуба

Генеральный директор подмосковных «Химок» Владимир Габулов сообщил, что шведский защитник Филип Дагерстол покинул расположение команды.

«Дагерстол покинул клуб и уехал из России. В клубе дали ему несколько выходных в связи с переживаниями игрока», — цитирует Габулова ТАСС.

Вместе с тем он затруднился дать прогноз по будущей ситуации в российском футболе в свете новых санкций.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ФИФА 7 марта установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.

Ранее в РФС прокомментировали заявление ФИФА о возможности легионеров расторгать контракты.

Ранее сообщалось, что футболист «Химок» Павел Мамаев тренируется по индивидуальной программе.