Шведский защитник «Химок» Дагерстол покинул расположение клуба

Короткая ссылка
Генеральный директор подмосковных «Химок» Владимир Габулов сообщил, что шведский защитник Филип Дагерстол покинул расположение команды.
Шведский защитник «Химок» Дагерстол покинул расположение клуба
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Дагерстол покинул клуб и уехал из России. В клубе дали ему несколько выходных в связи с переживаниями игрока», — цитирует Габулова ТАСС.

Вместе с тем он затруднился дать прогноз по будущей ситуации в российском футболе в свете новых санкций.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ФИФА 7 марта установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.

Ранее в РФС прокомментировали заявление ФИФА о возможности легионеров расторгать контракты.

Ранее сообщалось, что футболист «Химок» Павел Мамаев тренируется по индивидуальной программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить