Агент: Николсон не намерен покидать «Спартак»

Ненад Портега, агент нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, рассказал, собирается ли футболист покидать столичный клуб.

«Его выступления за клуб говорят сами за себя. Мы все надеемся, что это можно будет продолжить», — цитирует Портегу «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ФИФА 7 марта установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.

Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что «Спартак» заслужил победу над «Динамо».