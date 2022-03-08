Агент: Николсон не намерен покидать «Спартак»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Его выступления за клуб говорят сами за себя. Мы все надеемся, что это можно будет продолжить», — цитирует Портегу «Спорт-Экспресс».
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
ФИФА 7 марта установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.
Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что «Спартак» заслужил победу над «Динамо».