Гендиректор «Зенита»: «Спартак» заслужил победу над «Динамо»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о победе «Спартака» над «Динамо» в столичном дерби в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу.
Гендиректор «Зенита»: «Спартак» заслужил победу над «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«То, что «Спартак» выиграл, неудивительно и абсолютно заслуженно. Странно, что «Динамо» играло так пассивно», — цитирует ТАСС Медведева.

По его мнению, на игроков повлияло, скорее всего, психологическое давление из-за того, что команда находится рядом с первым местом.

«Спартак» нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:0.

«Динамо» (39 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Зенит» (44) идёт на первой строчке. «Спартак» (26) занимает девятое место.

«Зенит» встретится со «Спартаком» в Москве 13 мая в матче 29-го тура РПЛ.

Ранее сообщалось, что FACR уведомила РФС о дисквалификации игрока «Локомотива» Кухты.

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