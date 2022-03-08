Самедов считает, что не стоит заставлять легионеров играть в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) по легионерам в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Столько всего происходит по отношению к нашему спорту, уже ничего не удивляет. Те, кто разорвёт контракт в одностороннем порядке, пусть уезжают», — цитирует «Спорт-Экспресс» Самедова.

Он подчеркнул, что футболисты зарабатывают в России деньги. Самедов призвал игроков более уважительно относиться к своим работодателям.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ФИФА 7 марта установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.

Ранее в РФС прокомментировали заявление ФИФА о возможности легионеров расторгать контракты.