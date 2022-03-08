Самедов считает, что не стоит заставлять легионеров играть в РПЛ
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«Столько всего происходит по отношению к нашему спорту, уже ничего не удивляет. Те, кто разорвёт контракт в одностороннем порядке, пусть уезжают», — цитирует «Спорт-Экспресс» Самедова.
Он подчеркнул, что футболисты зарабатывают в России деньги. Самедов призвал игроков более уважительно относиться к своим работодателям.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
ФИФА 7 марта установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.
Ранее в РФС прокомментировали заявление ФИФА о возможности легионеров расторгать контракты.