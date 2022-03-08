Титов: дело Куляка передали в Фонд гимнастической этики
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«Дело передано в Фонд гимнастической этики», — цитирует Титова ТАСС.
Напомним, что 20-летний гимнаст вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой Z на груди.
Куляк завоевал бронзу на соревнованиях в параллельных брусьях. Победу одержал украинец Илья Ковтун.
Россиянин выступал в нейтральном статусе. Напомним, FIG запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой федерации начиная с 7 марта.
Ранее Куляк объяснил свой поступок.